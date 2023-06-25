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ГУР: гиперзвуковые ракеты РФ комплектуются иностранными компонентами
25.06.2023 19:00 Алина Груднева

ГУР: гиперзвуковые ракеты РФ комплектуются иностранными компонентами

Снижение интенсивности российских ракетных ударов по Украине в июле является результатом зависимости от зарубежных комплектующих для производства ракет.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на представителя Государственного управления разведки при Минобороны Украины Вадима Скибицкого.

По его словам, речь идет в особенности про "Кинжал".

"Наибольшее количество иностранных компонентов, от которых Россия критически зависит, присутствует в двух изделиях — "Искандер" и "Кинжал": около пятидесяти компонентов электронной базы в этих ракетах зарубежного производства", — подчеркнул Скибицкий.


 

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