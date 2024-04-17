



ГУР атаковало завод в Татарстане, где производят и ремонтируют бомбардировщики

В среду утром, 17 апреля, беспилотники ГУР атаковали авиационный завод в Татарстане. Целью стал авиазавод им. Горбунова в Казани, где враг производит и ремонтирует бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М. Об этом сообщили источники в спецслужбах, передает РБК-Украина.



По информации источников, взрывы на территории авиазавода им. Горбунова в Казани прозвучали около 10 часов утра (по Киеву). Как сообщают местные СМИ и пользователи соцсетей, перед взрывами сработала сирена воздушной тревоги в районе казанского авиационного завода. Одновременно началась эвакуация персонала с территории предприятия.



В то же время Росавиация заявила, что аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода временно не принимают и не отправляют самолеты, а в сети начали распространять фото и видео взрывов на территории завода, вызванные атакой БПЛА.



Казанское авиационное производственное промышленное объединение имени С. П. Горбунова - это российское авиационное предприятие, входящее в холдинг КБ Туполева. На указанном заводе производят и ремонтируют российские военные самолеты, в частности, стратегические бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М, с помощью которых Россия осуществляет ракетные атаки против Украины.