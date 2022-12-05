



Губернатор: Никаких ЧП в жилых кварталах Энгельса не было

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отреагировал на сообщения в социальных сетях о взрывах в Энгельсе.



Напомним, что в Энгельсе произошла атака на аэродром, где базируются стратегические бомбардировщики ВКС РФ. В сети также появилось видео атаки.



"Уважаемые жители, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет", - заявил Бусаргин.



Губернатор отметил, что проверяется информация о происшествиях на военных объектах.







