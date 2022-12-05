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Губернатор: Никаких ЧП в жилых кварталах Энгельса не было
05.12.2022 09:56 Ольга Белозерова

Губернатор: Никаких ЧП в жилых кварталах Энгельса не было

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отреагировал на сообщения в социальных сетях о взрывах в Энгельсе. 

Напомним, что в Энгельсе произошла атака на аэродром, где базируются стратегические бомбардировщики ВКС РФ. В сети также появилось видео атаки. 

"Уважаемые жители, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет", - заявил Бусаргин.

Губернатор отметил, что проверяется информация о происшествиях на военных объектах.



 

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