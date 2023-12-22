



ГСЧС показала последствия вражеской атаки на Киев. Фото

Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины показала последствия массированной атаки беспилотников, запущенных войсками РФ, на Киев ночью 22 декабря.



⏺ Соломенский район: в результате вражеского обстрела возникло возгорание на 24 этаже жилого дома. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В трех квартирах частичное разрушение стен на 24-26 этажах и еще в трех - выбиты окна.



По предварительным данным, пострадали два человека, из которых один человек - госпитализирован. Информация о пострадавших уточняется.



⏺Дарницкий район: в результате падения обломков возник пожар в комнате на втором этаже двухэтажного частного недостроенного дома. Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м. Пострадавших нет.



На местах событий работает 10 ед. техники, а также 43 спасателя ГСЧС.



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