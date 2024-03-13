Греческий военный корабль перехватил дроны хуситов
Греческий военный корабль, входящий в состав международной коалиции по защите судоходства, перехватил два дрона йеменских хуситов в Красном море.
Об этом сообщил представитель штаба обороны Греции.
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Миссия Евросоюза в Красном море была запущена в феврале на фоне продолжающихся атак на корабли, которые совершает поддерживаемая Ираном группировка.
Греция отправила туда свой фрегат.