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Греческий военный корабль перехватил дроны хуситов
13.03.2024 09:17 Алина Груднева

Греческий военный корабль перехватил дроны хуситов

Греческий военный корабль, входящий в состав международной коалиции по защите судоходства, перехватил два дрона йеменских хуситов в Красном море.

Об этом сообщил представитель штаба обороны Греции.

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Миссия Евросоюза в Красном море была запущена в феврале на фоне продолжающихся атак на корабли, которые совершает поддерживаемая Ираном группировка.

Греция отправила туда свой фрегат.

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