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Греческие коммунисты остановили американские танки "Абрамс" на пути в Болгарию
24.03.2024 23:30 MIGnews.com

Греческие коммунисты остановили американские танки "Абрамс" на пути в Болгарию

В Греции грузовой поезд с американскими танками "Абрамс" был остановлен членами Коммунистической партии Греции (КПГ) и ее молодежной организации КНЕ.

Поезд следовал из порта Александруполис в Болгарию.

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Группа заявила о своем протесте резкими и запоминающимися лозунгами, такими как "Убийцы, идите домой". Этот акт неповиновения фактически изменил маршрут поезда.

Поезд, специально атакованный из-за находившегося в нем военного груза, был забаррикадирован группой в субботу днем, 23 марта.

Местный новостной сайт E-evros.gr сообщил об этом событии, подчеркнув другие лозунги, которые они выкрикивали. Одним из таких скандирований было: "Александруполис — это порт народа, а не крепость империалистов!"
 

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