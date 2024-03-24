



Греческие коммунисты остановили американские танки "Абрамс" на пути в Болгарию

В Греции грузовой поезд с американскими танками "Абрамс" был остановлен членами Коммунистической партии Греции (КПГ) и ее молодежной организации КНЕ.



Поезд следовал из порта Александруполис в Болгарию.



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Группа заявила о своем протесте резкими и запоминающимися лозунгами, такими как "Убийцы, идите домой". Этот акт неповиновения фактически изменил маршрут поезда.



Поезд, специально атакованный из-за находившегося в нем военного груза, был забаррикадирован группой в субботу днем, 23 марта.



Местный новостной сайт E-evros.gr сообщил об этом событии, подчеркнув другие лозунги, которые они выкрикивали. Одним из таких скандирований было: "Александруполис — это порт народа, а не крепость империалистов!"

