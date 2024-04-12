



Град обрушился на западный Иран и нанес ущерб сельскому хозяйству

Град и проливной дождь нанесли значительный ущерб сельскохозяйственной продукции в западных иранских провинциях.



Сельскохозяйственные власти подтвердили повреждение полей пшеницы и рапса в результате града.



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Полный размер ущерба все еще оценивается из-за ограниченной видимости после шторма.



Информационное агентство Mehr, ссылаясь на заместителя губернатора Дехлорана, назвало ущерб "обширным".



Директор сельскохозяйственного департамента Дехлорана добавил: "Сильный град значительно повлиял на поля пшеницы и канолы в Дехлоране, которые были близки к сбору урожая".



Губернатор провинции Керманшах в беседе с агентством IRNA сообщил, что сильный ветер, достигающий 65 км/ч, и дожди, сопровождаемые градом, повредили фруктовые деревья.



Пострадало около 100 гектаров фруктовых садов.



Губернатор также заявил, что сельскохозяйственные эксперты оценивают финансовые потери.



Он уточнил, что больше всего пострадали персиковые сады.



Кроме того, град повредил несколько автомобилей, припаркованных на сельскохозяйственных полях и в садах.

