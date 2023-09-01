



Гонки бедуинов на верблюдах: семеро арестованных

Полиция арестовала семерых бедуинов по подозрению в организации и участии в гонок на верблюдах по полигону "Цеелим" в Негеве.



Правоохранители устроили обыски в домовладениях.



В результате были изъяты восемь верблюдов. По версии следствия, их использовали для гонок. Бедуинов подозревают в жестоком обращении с животными.



Как сообщалось ранее, в этом году гонки организовали прямо на военном полигоне. Подобные мероприятия проводятся ежегодно. Десятки автомобилей, мотоциклов и верблюдов мчатся по землям Негева, по полигонам и военным зонам.

