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Гонки бедуинов на верблюдах: семеро арестованных
01.09.2023 11:06 Алина Груднева

Гонки бедуинов на верблюдах: семеро арестованных

Полиция арестовала семерых бедуинов по подозрению в организации и участии в гонок на верблюдах по полигону "Цеелим" в Негеве.

Правоохранители устроили обыски в домовладениях.

В результате были изъяты восемь верблюдов. По версии следствия, их использовали для гонок. Бедуинов подозревают в жестоком обращении с животными.

Как сообщалось ранее, в этом году гонки организовали прямо на военном полигоне. Подобные мероприятия проводятся ежегодно. Десятки автомобилей, мотоциклов и верблюдов мчатся по землям Негева, по полигонам и военным зонам.
 

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