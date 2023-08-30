



Бедуины устроили гонки на верблюдах по полигону Цеелим

Граждане Израиля еще раз получили “подтверждение” уровня контроля правительства и полиции в Негеве.



Каждый год это происходит: десятки автомобилей, мотоциклов и верблюдов мчатся по землям Негева, по полигонам и военным зонам, некоторые пассажиры высовываются из окон машин, некоторые едут без защитного снаряжения, иногда раздаются выстрелы.



В этом году гонки организовали прямо на военном полигоне Цеелим.



Несмотря на то, что организация таких гонок требует времени и имеет отклик в средствах массовой информации бедуинских общин Негева, ни полиция, ни армия не предпринимают ничего, чтобы остановить это явление ни в реальном времени, ни через некоторое время.

