Годовщина смерти: Два взрыва на могиле Сулеймани, 30 убитых, 50 раненых
В иранском городе Керман на юге страны прогремел взрыв рядом с кладбищем, где похоронен убитый командир Сил Кудс Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, сообщают иранские государственные СМИ.
Тысячи людей находились на кладбище, отмечая четвертую годовщину его смерти, сообщило в среду агентство Mehr.
Сулеймани возглавлял элитные Силы Кудс иранского КСИР, пока не погиб в результате атаки американского беспилотника в Багдаде в 2020 году.
Государственное телевидение Ирана сообщило, что в среду днем рядом с местом захоронения Сулеймани прозвучали два взрыва. Оно не предоставило никаких подробностей о том, что стало причиной взрыва.
Государственное телевидение сообщило, что несколько человек получили ранения в давке после взрывов. ТВ сообщило, что на место происшествия были направлены группы спасателей.
По данным агентства Mehr News Agency, в среду днем был слышен звук взрыва в районе Гульзар Шахада в Кермане.
Взрыв произошел в начале улицы Тарик аш-Шахада и рядом с мечетью Сахиб аз-Заман.
Раненые эвакуированы в больницы Кермана, а дорога в Гользар Шахада закрыта.
По данным в иранской прессе, убиты 30 человек, ранены больше 50.