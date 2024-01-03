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Годовщина смерти: Два взрыва на могиле Сулеймани, 30 убитых, 50 раненых
03.01.2024 14:40 Аркадий Бочаровский

Годовщина смерти: Два взрыва на могиле Сулеймани, 30 убитых, 50 раненых



В иранском городе Керман на юге страны прогремел взрыв рядом с кладбищем, где похоронен убитый командир Сил Кудс  Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, сообщают иранские государственные СМИ.

Тысячи людей находились на кладбище, отмечая четвертую годовщину его смерти, сообщило в среду агентство Mehr.

Сулеймани возглавлял элитные Силы Кудс иранского КСИР, пока не погиб в результате атаки американского беспилотника в Багдаде в 2020 году.
 



Государственное телевидение Ирана сообщило, что в среду днем рядом с местом захоронения Сулеймани прозвучали два взрыва. Оно не предоставило никаких подробностей о том, что стало причиной взрыва.

Государственное телевидение сообщило, что несколько человек получили ранения в давке после взрывов. ТВ сообщило, что на место происшествия были направлены группы спасателей.

По данным агентства Mehr News Agency, в среду днем был слышен звук взрыва в районе Гульзар Шахада в Кермане.

Взрыв произошел в начале улицы Тарик аш-Шахада и рядом с мечетью Сахиб аз-Заман.

Раненые эвакуированы в больницы Кермана, а дорога в Гользар Шахада закрыта.

По данным в иранской прессе, убиты 30 человек, ранены больше 50.

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