



Годовщина смерти: Два взрыва на могиле Сулеймани, 30 убитых, 50 раненых





В иранском городе Керман на юге страны прогремел взрыв рядом с кладбищем, где похоронен убитый командир Сил Кудс Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, сообщают иранские государственные СМИ.



Тысячи людей находились на кладбище, отмечая четвертую годовщину его смерти, сообщило в среду агентство Mehr.



Сулеймани возглавлял элитные Силы Кудс иранского КСИР, пока не погиб в результате атаки американского беспилотника в Багдаде в 2020 году.



Breaking🚨 Iran🇮🇷



At least 49 people were injured in Iran's Kerman province after four massive "explosions" hit the cemetery where extremist Soleimani is buried. pic.twitter.com/P03N8qybLN — Izlamic Terrorist (@raviagrawal3) January 3, 2024

Государственное телевидение Ирана сообщило, что в среду днем рядом с местом захоронения Сулеймани прозвучали два взрыва. Оно не предоставило никаких подробностей о том, что стало причиной взрыва.Государственное телевидение сообщило, что несколько человек получили ранения в давке после взрывов. ТВ сообщило, что на место происшествия были направлены группы спасателей.По данным агентства Mehr News Agency, в среду днем был слышен звук взрыва в районе Гульзар Шахада в Кермане.Взрыв произошел в начале улицы Тарик аш-Шахада и рядом с мечетью Сахиб аз-Заман.Раненые эвакуированы в больницы Кермана, а дорога в Гользар Шахада закрыта.По данным в иранской прессе, убиты 30 человек, ранены больше 50.