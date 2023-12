Глава МВД Чехии о стрельбе в Праге: жертв могло быть значительно выше

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан провел оценку ситуации после стрельбы, устроенной в здании факультета искусств Карлова университета в центре Праги.



По его словам, в здании было обнаружено большое количество оружия.



"Число жертв могло быть значительно выше, если бы не быстрая реакция полиции", - отметил Ракушан.



Он также пояснил, что стрельба в университете не имеет очевидной связи с "международным терроризмом".



Напомним, по последним данным в результате стрельбы, устроенной одним из студентов, погибли 15 человек. Еще 24 получили ранения разной степени тяжести.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.



Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p — Jakob Weizman (@jakobweizman) December 21, 2023

Shooting in Prague. Another Telegram video from one of the onlookers where the shooter is captured. pic.twitter.com/1ZdJ89sr0o — Peacemaker (@peacemaket71) December 21, 2023

The Czech interior minister praises the "brave" work of the police who "eliminated" the gunman and helped evacuate the Faculty of Arts at Charles University in Prague.



The number killed "could've been really high" if not for their efforts, he adds.https://t.co/PAiZ4D1jU3 pic.twitter.com/s9J6z1C8Kn — Sky News (@SkyNews) December 21, 2023

BREAKING: UNIVERSITY OF PRAGUE SHOOTER WAS A STUDENT AND SHOT HIS DAD FIRST



He was a history student at Charles University.



He is not being labelled a terrorist because he’s not a Muslim.



Mainstream media propaganda is not needed this time. pic.twitter.com/fhX7UzuUDr — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) December 21, 2023