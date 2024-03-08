



Глава CENTCOM предупредил об опасности становления Иран ядерной державой

Иран не должен становиться ядерным государством, поскольку это изменило бы весь ближневосточный регион.



Такое предостережение озвучил глава Центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам.



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"Сегодня регион сталкивается с самой нестабильной ситуацией в сфере безопасности за последние полвека. Это не тот же центральный регион, что и в прошлом году", - отметил он.



По словам Куриллы, если Иран станет ядерной державой, это "изменит Ближний Восток навсегда".

