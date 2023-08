Гибель мигрантов в Ла-Манше: военный корабль сопровождал перегруженную лодку

Французский военный корабль сопровождал перегруженную маленькую лодку через Ла-Манш, когда она затонула и унесла жизни шести мигрантов, пишет The Sun.



Считается, что PSP Cormoran отслеживал несколько судов в шести милях от французского побережья рано утром в субботу.



Второе французское судно также находилось поблизости, когда произошла трагедия, сообщила газета Mail On Sunday .



Как сообщается, пятеро мигрантов из Афганистана погибли в море, а шестой — двадцатилетний афганец — был доставлен по воздуху в больницу в Кале, где и скончался.



По меньшей мере два мигранта пропали без вести, а 51 человек благополучно вернулся на берег.



Присутствие двух французских судов вызвало политические дебаты, поскольку депутаты-консерваторы указали пальцем на французские власти и обвинили их в том, что они поощряют мигрантов совершать опасные путешествия по бурным водам.



Источник сообщил The Mail в воскресенье, что лодку сопровождал патрульный корабль ВМС Франции в направлении Великобритании, прежде чем она перевернулась.



“Это французская политика, направленная на то, чтобы мигранты как можно быстрее и безопаснее добрались до британских вод”, — добавили они.

Но после заявлений депутаты задали вопрос французским властям, почему они не делают больше для решения кризиса, поскольку число пересечений границы с мигрантами продолжает расти.



Депутат от тори от Дувра Натали Эльфик сказала: “Эти переполненные и непригодные для плавания смертельные ловушки, очевидно, должны быть остановлены французскими властями в первую очередь, чтобы они не покинули французское побережье. Пришло время для совместного патрулирования побережья Франции и зоны безопасности за Ла-Маншем, прежде чем погибнет еще больше людей”.



Представитель правительства сказал: “Эти смерти ужасны. Этот инцидент, к сожалению, является еще одним напоминанием о чрезвычайной опасности пересечения Ла-Манша на небольших лодках и о том, как важно, чтобы мы сломали бизнес-модель контрабандистов и остановили лодки”.



Власти начали судебное расследование трагедии на канале.