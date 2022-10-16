



Герцлия: гадюка вылезла из унитаза и укусила хозяйку дома

Жительница Герцлии проснулась в час ночи на субботу 15 октября, и пошла в ванную. Когда она села на унитаз, то вдруг почувствовала два сильных удара по ягодицам. Она в панике вскочила с унитаза и с ужасом обнаружила, что это была крупная гадюка.



Фельдшер MDA, которого вызвал на место происшествия муж женщины, оказал ей первую помощь, заметил, что у нее очень высокое кровяное давление, и решил немедленно доставить ее для дальнейшего лечения в больнице.



Змеелов Гай Фернандес, также вызванный на место происшествия, обнаружил змею длиной 1,10 метра, которая перемещалась по канализационным трубам. Змея была поймана и выпущена на волю.



Муж женщины сообщил, что за несколько дней до происшествия заметил, как в канализационную трубу проникла змея. Ему посоветовали закрыть трубу, что он и сделал. Совет оказался большой ошибкой, которая могла привести к летальному исходу, так как змея не имела выхода из канализационной системы и попала в унитаз.



Женщин несколько часов находилась в больнице под наблюдением, после чего ее отпустили домой. К счастью, это оказался "сухой укус", то есть змея только укусила ее, но не выпустила яд.

