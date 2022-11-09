



Финские энергетические компании готовятся к возможным диверсиям

Финские энергетические компании готовятся к возможным диверсиям...



Усиление дезинформации, кибератаки и применение дронов как оружия вызывают беспокойство властей Финляндии. Оператор транспортной системы страны в то же время ужесточает меры безопасности.



Анонимный источник, работающий в энергетической компании Финляндии, сообщил, что саботаж и диверсии направлены на критическую энергетическую инфраструктуру этой зимой рассматриваются как предполагаемый сценарий. Сотрудник отметил, что технические "сбои" уже произошли, не предоставив больше деталей.



Вызывают волнения и дроны: финская полиция получила столько же сообщений о сомнительных беспилотниках в октябре, сколько за предыдущие девять месяцев этого года. Кибератаки на критическую инфраструктуру также выросли: по данным Национального центра кибербезопасности, их количество увеличилось с трех в 2021 году до 11 в этом году.



Также беспокойство вызывает недвижимость в российской собственности, в частности, расположена вблизи энергетических объектов. В следующем году власти смогут полагаться на новый закон, дающий ей право отказывать в продаже недвижимости "не в те руки".