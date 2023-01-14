



Экс-министр юстиции правительства Болсонару арестован в бразильской столице

Бывший министр юстиции Бразилии Андерсон Торрес, отвечавший за общественную безопасность в Бразилиа во время вторжения в правительственные здания неделю назад, был арестован в столице в субботу по подозрению в "бездействии" и "попустительстве".



Торрес был арестован после возвращения в Бразилию в субботу. Он был в отпуске во Флориде, в том же штате США, куда бывший правый президент Жаир Болсонару отправился после поражения на прошлогодних выборах.



Демосфен Торрес, один из адвокатов Торреса, подтвердил Reuters арест.



Экс-министр заявил в четверг, что доказательства, представленные полицией, были вырваны из контекста, когда на этой неделе в его доме был проведен обыск.

Во вторник судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес выдал ордер на арест Торреса.



Генеральный директор Федеральной полиции Андрей Родригес заявил ранее на неделе, что "различные упущения, предположительно преднамеренные, допущенные лицами, ответственными за общественную безопасность в Федеральном округе, способствовали практике террористических актов".



В четверг бразильская полиция обнаружила в доме Торреса проект указа, который, по их словам, представлял собой предложение о вмешательстве в результаты октябрьских выборов, которые Болсонару проиграл Луису Инасиу Луле да Силве.



Узнав о приказе о задержании, Андерсон Торрес написал во вторник в Твиттере, что прервет свой отпуск и вернется в Бразилию, чтобы сдаться властям.



Министр юстиции Флавио Дино дал Торресу время вернуться до понедельника, после чего пообещал начать процедуру экстрадиции.

