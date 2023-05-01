



Эфиопия: 47 арестов после убийства лидера партии премьер-министра

Гирма Ешитила, лидер "Партии процветания" в недавно неспокойном северном регионе Амхара, был убит вместе с четырьмя сопровождающими его лицами в результате нападения в четверг, 27 апреля.



47 арестованных подозреваются в терроризме, у них было обнаружено оружие, бомбы и оборудование спутниковой связи, говорится в заявлении сил безопасности, распространенном общественной телекомпанией EBC.



"Подозреваемые действовали на местном уровне и в зарубежных странах с целью взять под контроль региональное правительство, чтобы свергнуть федеральное правительство, убив высокопоставленных амхарских чиновников", — говорится в заявлении сил безопасности.



Убийство Гирма было совершено этими "экстремистскими силами", говорится в заявлении без указания даты ареста. По данным регионального правительства Амхары, "нерегулярные силы" атаковали автомобили, в которых находился г-н Гирма, его телохранители и члены семьи в четверг, когда он направлялся в Дебре Бирхан, крупный город в регионе, примерно в 100 км к северо-востоку от столицы Аддис-Абеба.