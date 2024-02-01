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eBay заплатит $59 млн за продажу нелегального пресса для изготовления таблеток
01.02.2024 06:30 MIGnews.com

eBay заплатит $59 млн за продажу нелегального пресса для изготовления таблеток

Компания eBay согласилась выплатить 59 миллионов долларов в связи с обвинениями в продаже оборудования для производства запрещенных препаратов.

Министерство юстиции США утверждало, что на сайте были проданы тысячи прессов для изготовления таблеток и инкапсулирующих машин, в том числе людям, которые впоследствии были осуждены за преступления, связанные с наркотиками.

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Оборудование может использоваться для изготовления поддельных таблеток, в том числе с фентанилом.

Это происходит в то время, когда многие штаты США борются с опиоидным кризисом.

"Поддельные таблетки с фентанилом вносят значительный вклад в эпидемию передозировок", - заявила помощник генерального прокурора Ванита Гупта, предупредив, что департамент "намерен использовать все доступные правоприменительные меры" для того, чтобы компании, продающие оборудование для изготовления таблеток, соблюдали закон.

В частности, гигант электронной коммерции не соблюдал Закон о контролируемых веществах (CSA), который требует от компаний вести строгий учет и сообщать о нем в Управление по борьбе с наркотиками, утверждают федеральные прокуроры.

По данным управления, прессы для прессования таблеток, продаваемые на сайте, способны производить тысячи таблеток в час. Также продавались машины для инкапсуляции, которые упаковывают порошок в капсулы для таблеток.

Компания eBay отвергла обвинения, заявив, что урегулировала дело, чтобы избежать судебных издержек, но обязалась принять дополнительные меры по соблюдению требований CSA в рамках урегулирования.

"Поддержание безопасного и надежного рынка для нашего глобального сообщества продавцов и покупателей является основополагающим принципом нашей деятельности", - говорится в заявлении компании.
 

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