



Двое арестованы за нападение на эритрейца в Тель-Авиве

Мужчина и женщина были арестованы по подозрению в нападении на тридцатилетнего гражданина Эритреи в Тель-Авиве.



Нападение, по всей видимости, не было мотивировано расовой принадлежностью пострадавшего, а, скорее, произошло из-за спора между фигурантами дела. Об этом сообщает портал "Аруц Шева".



По данным полиции, подозреваемые бросили в пострадавшего электросамокат, обрызгали его перцовым баллончиком и атаковали прохожего, который пытался защитить пострадавшего.