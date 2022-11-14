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Двое арестованы за нападение на эритрейца в Тель-Авиве
14.11.2022 14:16 Ольга Белозерова

Двое арестованы за нападение на эритрейца в Тель-Авиве

Мужчина и женщина были арестованы по подозрению в нападении на тридцатилетнего гражданина Эритреи в Тель-Авиве.

Нападение, по всей видимости, не было мотивировано расовой принадлежностью пострадавшего, а, скорее, произошло из-за спора между фигурантами дела. Об этом сообщает портал "Аруц Шева".

По данным полиции, подозреваемые бросили в пострадавшего электросамокат, обрызгали его перцовым баллончиком и атаковали прохожего, который пытался защитить пострадавшего.

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