



Два пьяных туриста не нашли выход и уснули в Эйфелевой башне

Два американских туриста были найдены вчера спящими в Эйфелевой башне после того, как в пьяном виде не смогли найти выход. Американцы провели ночь в месте, обычно закрытом для публики, между вторым и третьим уровнями здания, но вели себя мирно и "не представляли никакой очевидной угрозы", сообщила управляющая компания башни.



Охранники разбудили мужчин по время утреннего обхода перед открытием французской достопримечательности.



По словам источника в полиции, после оплаты входного билета около 22:40 в воскресенье пара перепрыгнула барьеры безопасности, спускаясь по лестнице с вершины башни. На поиски нарушителей были направлены пожарные, в том числе специальное подразделение по спуску людей с опасной высоты. Из-за поисков пьяных любителей приключений открытие башни для публики было отложено примерно на час.



Нарушители были доставлены в полицейский участок для допроса, а управляющая компания Эйфелевой башни заявила, что подаст заявление о возбуждении уголовного дела.

