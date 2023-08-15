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Два пьяных туриста не нашли выход и уснули в Эйфелевой башне
15.08.2023 19:00 Евгения Маркова

Два пьяных туриста не нашли выход и уснули в Эйфелевой башне

Два американских туриста были найдены вчера спящими в Эйфелевой башне после того, как в пьяном виде не смогли найти выход. Американцы провели ночь в месте, обычно закрытом для публики, между вторым и третьим уровнями здания, но вели себя мирно и "не представляли никакой очевидной угрозы", сообщила управляющая компания башни.

Охранники разбудили мужчин по время утреннего обхода перед открытием французской достопримечательности.

По словам источника в полиции, после оплаты входного билета около 22:40 в воскресенье пара перепрыгнула барьеры безопасности, спускаясь по лестнице с вершины башни. На поиски нарушителей были направлены пожарные, в том числе специальное подразделение по спуску людей с опасной высоты. Из-за поисков пьяных любителей приключений открытие башни для публики было отложено примерно на час.

Нарушители были доставлены в полицейский участок для допроса, а управляющая компания Эйфелевой башни заявила, что подаст заявление о возбуждении уголовного дела.
 

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