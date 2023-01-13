Дожди и наводнения в Британии привели к транспортному коллапсу
Проливной дождь и сильный ветер в Великобритании привели к наводнениям.
По состоянию на полдень четверга было более 60 предупреждений о наводнениях в Англии, 19 в Уэльсе и два в Шотландии, сообщает ВВС.
Около 600 домов, в основном вокруг валлийского города Ньюпорт, остались без электричества. Ожидается, что непогода сохранится в пятницу и выходные.
Наводнения, в свою очередь, привели к транспортному коллапсу и хаосу. Так, наводнение заблокировало две железнодорожные линии на западе Англии. В городе Кейншем в Сомерсете из-за наводнения пришлось спасать некоторых водителей.
Четыре железнодорожные линии в Уэльсе были заблокированы из-за сильного дождя.
We have had a drop of rain.@bathnes @BathCA @bob_combedown @Emilio4Bath @entry_hill @bathlive @bathbytes1865 @photosofbath pic.twitter.com/lVp58Ed5UW— Images of Bath and Beyond. (@townieroy) January 12, 2023