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Дожди и наводнения в Британии привели к транспортному коллапсу
13.01.2023 03:34 Ольга Белозерова

Дожди и наводнения в Британии привели к транспортному коллапсу

Проливной дождь и сильный ветер в Великобритании привели к наводнениям.

По состоянию на полдень четверга было более 60 предупреждений о наводнениях в Англии, 19 в Уэльсе и два в Шотландии, сообщает ВВС.

 Около 600 домов, в основном вокруг валлийского города Ньюпорт, остались без электричества. Ожидается, что непогода сохранится в пятницу и выходные.

Наводнения, в свою очередь, привели к транспортному коллапсу и хаосу. Так, наводнение заблокировало две железнодорожные линии на западе Англии. В городе Кейншем в Сомерсете из-за наводнения пришлось спасать некоторых водителей.

Четыре железнодорожные линии в Уэльсе были заблокированы из-за сильного дождя.


 

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