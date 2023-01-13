



Дожди и наводнения в Британии привели к транспортному коллапсу

Проливной дождь и сильный ветер в Великобритании привели к наводнениям.



По состоянию на полдень четверга было более 60 предупреждений о наводнениях в Англии, 19 в Уэльсе и два в Шотландии, сообщает ВВС.



Около 600 домов, в основном вокруг валлийского города Ньюпорт, остались без электричества. Ожидается, что непогода сохранится в пятницу и выходные.



Наводнения, в свою очередь, привели к транспортному коллапсу и хаосу. Так, наводнение заблокировало две железнодорожные линии на западе Англии. В городе Кейншем в Сомерсете из-за наводнения пришлось спасать некоторых водителей.



Четыре железнодорожные линии в Уэльсе были заблокированы из-за сильного дождя.





