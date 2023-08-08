



До 47 градусов: на Изриаль обрушится новая волна экстремальной жары



Не прошло и нескольких дней после продолжительной волны июльской жары, а прогнозы вновь указывают на значительное повышение в температуры в Израиле в конце этой и в течение следующей недели.



По оценкам компании Метео-Тек, начиная с субботы температура воздуха значительно повысится, а на большей части территории страны установится шараб. Жара продлится как минимум до середины следующей недели.



Помимо высоких температур, в прибрежных равнинных районах ожидается значительное повышение влажности - в районе Тель-Авива она составит 70%, и 32 градуса будут казаться 40 градусами. В горах будет жарко и сухо (38-36 градусов в Иерусалиме). Пик жары придется на северный регион Иорданской долины и Мертвое море, где температура достигнет примерно 47 градусов.



"Согласно нашей модели, волна жары начнется в субботу и продлится как минимум до понедельника-вторника, - говорит Мако синоптик компании Метео-Тек Лиор Содери, - согласно американской модели, волна жары продлится несколько дней после этого. Примерно до среды-четверга. Пока неясно, когда именно она закончится".