Диверсия в РФ: в Ленинградской области неизвестные подорвали электроопору
В Ленинградской области РФ подорвали опору ЛЭП, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
"В 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач, на второй обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство", — написал он.
Как уточнил Дрозденко, злоумышленникам не удалось нарушить электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры.
"Сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме", — объяснил он.
На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры.