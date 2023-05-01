



Диверсия в РФ: в Ленинградской области неизвестные подорвали электроопору

В Ленинградской области РФ подорвали опору ЛЭП, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.



"В 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач, на второй обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство", — написал он.



Как уточнил Дрозденко, злоумышленникам не удалось нарушить электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры.



"Сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме", — объяснил он.



На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры.



