



Депутат Европарламента отрицает свою причастность к коррупции Qatargate

Депутат ЕС Ева Кайли заявила, что ее ошибочно посадили в тюрьму после того, как более четырех месяцев заключения в рамках продолжающегося расследования коррупции в Европейском парламенте.



"Меня посадили в тюрьму за то, в чем я не участвовала", — сказала Кайли французской ежедневной газете Libération в своем первом обширном интервью после того, как в декабре прошлого года ее арестовали в рамках расследования дела Qatargate.



"Это настолько очевидно, что я не играю никакой роли в этом деле. Все, что я сказала или сделала, является публичным, в том числе в отношении Катара, и у меня нет возможности влиять на что-либо в Европейском парламенте", — сказала греческий депутат Европарламента.



Libération сообщила, что интервью было проведено в резиденции Кайли в Брюсселе 25 апреля, через 11 дней после того, как ее перевели из тюрьмы под домашний арест. 25 мая с нее был снят домашний арест.



В интервью Кайли подчеркнула, что она "никогда не упоминалась" в дискуссиях между бывшим итальянским депутатом Европарламента Пьером Антонио Панцери, предполагаемым главарем сети взяточников, который в январе заключил сделку о признании вины с бельгийскими следователями, и его бывшим помощником Франческо Джорджи. который также является партнером Кайли, за которым следила полиция.



Ева Кайли была задержана в декабре в рамках широкомасштабного расследования коррупции бельгийскими властями по подозрению в коррупции в Европейском парламенте. Ее арест произошел после того, как бельгийская полиция изъяла 150 000 евро наличными из ее квартиры, где она жила с Джорджи.



Отвечая в интервью на вопрос об обстоятельствах ее ареста, Кайли сказала, что обнаружила существование этих денег, спрятанных в двух сейфах в ее квартире, только в тот день, когда ее взяли под стражу.



Кайли также защищала своего партнера Джорджи, который, по ее словам, находился "под влиянием Панцери", и повторила предыдущие жалобы своих адвокатов на то, что после задержания ее содержали в бесчеловечных условиях.



Кайли лишили должности одного из вице-президентов Европейского парламента из-за ее роли в этом деле, но она остается действующим депутатом Европарламента.



По словам ее адвокатов, она планирует вернуться к работе и хочет посетить следующее пленарное заседание парламента в Страсбурге в середине июня.

