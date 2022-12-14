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Коррупционный скандал: службы безопасности Европарламента опечатали 10 офисов
14.12.2022 08:01 Ольга Белозерова

Коррупционный скандал: службы безопасности Европарламента опечатали 10 офисов

Около 10 офисов, связанных с официальными лицами в Страсбурге, были опечатаны службами безопасности Европарламента. 

Как сообщает Politico, также был опечатан кабинет помощника итальянского депутата Европарламента Пьетро Бартоло.

Напомним, что на прошлой неделе вице-президент парламента Европейского Союза Ева Кайли была отстранена от работы и арестована в связи с расследованием подозрений во влиянии на ассамблею ЕС со стороны одной из стран Персидского залива.

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