



Коррупционный скандал: службы безопасности Европарламента опечатали 10 офисов

Около 10 офисов, связанных с официальными лицами в Страсбурге, были опечатаны службами безопасности Европарламента.



Как сообщает Politico, также был опечатан кабинет помощника итальянского депутата Европарламента Пьетро Бартоло.



Напомним, что на прошлой неделе вице-президент парламента Европейского Союза Ева Кайли была отстранена от работы и арестована в связи с расследованием подозрений во влиянии на ассамблею ЕС со стороны одной из стран Персидского залива.