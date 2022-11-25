



Дата запуска скоростного трамвая не определена – отчет контролера

Вчера государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал отчет о ходе строительства Красной линии в Тель-Авиве. После расследования проекта контролером, ожидалось, что способность системы скоростного трамвая будут надежно работать, но этого не произошло. Поезда регулярно останавливаются, а двери не открываются перед предусмотренными проемами на платформах.



В отчете государственного контролера критикуется серия отсрочек и увеличения сметы расходов на скоростной трамвай. Проект должен был открыться в октябре 2021 года, но затем был отложен до ноября 2022 года, а теперь снова отсрочен.



В отчете контролера не упоминается просьба NTA отложить запуск линии из-за борьбы за власть между менеджментом и советом директоров, желающих получить дополнительные полномочия, которая привела к отставке генерального директора и пяти вице-президентов. В результате деятельность компании на месяцы застопорилась, так как она проводилась без высшего руководства.



Согласно отчету контролера, смета расходов по проекту значительно увеличилась с 10,7 до 18,4 миллиардов шекелей.



Все это не помешало генеральному директору NTA Хаиму Глику объявить, что поезда начнут курсировать в первом квартале 2023 года. Однако курирующая проект компания предупреждает, что запуск состоится не раньше июня.



Руководящий комитет, в состав которого входят представители министерств финансов и транспорта, уполномоченный утвердить дату запуска, не хочет принимать никаких решений о дате открытия пока скоростной трамвай не начнет надежно функционировать.