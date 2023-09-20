Новости » Происшествия
CNN: Украинские спецслужбы атаковали с помощью БПЛА силы “Вагнера” в Судане
20.09.2023 10:48 Наталья Богинская

CNN: Украинские спецслужбы атаковали с помощью БПЛА силы “Вагнера” в Судане

Украинские спецслужбы, вероятно, стоят за ударами по силам ЧВК Вагнер в Судане. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, удары были нанесены через два дня после того, как “вагнеровцы” доставили крупную партию оружия в Судан, говорится в материале.
Украинский военный источник CNN охарактеризовал операцию как работу “несуданских военных”. На вопрос о том, стоит ли за атаками Украина, собеседник ответил, что “вероятно, ответственность за это несут украинские спецслужбы”.

На видеоматериалах, полученных CNN, выявили отличительные черты атак дронов в украинском стиле.

Два коммерчески доступных дрона, широко используемые украинцами, участвовали как минимум в восьми ударах, при этом на контроллере дрона был виден украинский текст. На видео с монитора контроллера дрона виден текст на английском и украинском языках.

Эксперты также заявили, что использованная тактика, а именно схема пикирования дронов прямо на цель, была весьма необычной для Судана.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы