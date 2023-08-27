



Что будет, когда вода из Фукусимы попадет в океан

Япония решила сбросить воду, которая охлаждала реакторы атомной станции Фукусима, где в 2011 году произошла авария с выбросом вредных веществ. Поэтому, стоит разобраться, чем это грозит и что будет, если выпить воду, которая была в реакторе.



Прошло 12 лет с тех пор, как землетрясение магнитудой 9,0 произошло у побережья японского острова Хонсю. Оно унесло жизни более 18 000 человек и спровоцировало аварию на атомной электростанции “Фукусима-1”. С тех пор реактор был охлажден, и было очищено 1,3 миллиона тонн загрязненных сточных вод. Эта вода хранилась в более чем 1000 резервуарах, но места для хранения ограничены, и теперь ее необходимо спустить в рамках продолжающегося процесса вывода станции из эксплуатации.



План сброса воды был разработан Токийской электроэнергетической компанией и одобрен ООН, МАГАТЭ и независимыми учеными. Но озабоченность выражают компании, которые занимаются промыслом рыбы в этом районе. Они опасаются, что это может нанести вред их репутации и отпугнут потенциальных покупателей, в первую очередь оптовых. Китай также выразил тревогу по поводу безопасности этого плана, а Гонконг заявил, что “немедленно активирует” контроль над импортом японских морепродуктов из таких регионов, как Токио и Фукусима.



Главная проблема в том, что эту воду в том или ином виде будут пить люди. Очищенная вода в любом случае будет содержать вредные изотопы, которые представляют опасность для людей и морских экосистем. Однако очищенная вода была отфильтрована и практически все опасные изотопы были удалены, за исключением следов трития.



Тритий — это изотоп водорода, который трудно полностью отделить от воды. Но он разбавлен до такой степени, что его уровень значительно ниже нормативных пределов, установленных ВОЗ. Тритий считается относительно безвредным для человека, поскольку его слабые ионизирующие свойства не позволяют ему проникать через кожу человека. Но если он попадет внутрь организма с выпитой водой, то препятствий у него на пути будет намного меньше.

Другой вопрос в том, что концентрация его после смешивания с океанической водой будет минимальна. Если не стоять с ведром и не набирать воду непосредственно в районе сброса, то риски существенно снижаются.



С другой стороны, остаются углерод-14, стронций-90 и йод-129, которые тоже несут риски для человека. Вывод прост – сброс воды со станции Фукусима – это не лучшая идея, но смертельного риска для целых народов он не несет. В некоторой мере могут пострадать морские обитатели в районе сброса, и в первое время за добычей рыбаков придется пристально следить. Для людей на других континентах риски будут минимальными.



Правительство Японии уже заявило, что будет следить за сбросом воды и заверило мир, что прекратит ее сброс, если обнаружит какие-либо необычно высокие концентрации радиоактивного материала.