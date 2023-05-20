



Число погибших в Судане достигло 850 человек

По данным врачей, число погибших в результате продолжающихся столкновений в Судане между армией и военизированной группировкой Сил оперативной поддержки (RSF) с 15 апреля возросло до 850 человек.



В заявлении Суданского синдиката врачей говорится, что в результате насилия пострадали 3394 мирных жителя.



В четверг НПО сообщила о 832 погибших и 3329 раненых.



Синдикат заявил, что многие погибшие и раненые не могут быть подсчитаны из-за сложной ситуации с безопасностью в стране.



После своих первых личных переговоров в Саудовской Аравии суданская армия и RSF подписали 11 мая декларацию о приверженности защите гражданского населения. Несмотря на это соглашение, столкновения между двумя сторонами продолжались, особенно в столице Хартуме.



В последние месяцы между армией и RSF возникли разногласия по поводу интеграции военизированной группировки в вооруженные силы, что является ключевым условием переходного соглашения Судана с политическими группами.



В Судане нет действующего правительства с октября 2021 года, когда военные отправили в отставку переходное правительство премьер-министра Абдаллы Хамдока и объявили чрезвычайное положение, что политические силы назвали "переворотом".



Переходный период в Судане, начавшийся в августе 2019 года после свержения президента Омара аль-Башира, должен был завершиться выборами в начале 2024 года.

