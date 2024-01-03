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Число погибших в результате землетрясений в Японии возросло до 62 человек
03.01.2024 09:01 MIGnews.com

Число погибших в результате землетрясений в Японии возросло до 62 человек

В результате серии мощных землетрясений, произошедших на западе Японии, погибли по меньшей мере 62 человека, а спасатели в пытаются спасти тех, кто оказался под обломками рухнувших зданий.

По данным властей префектуры Исикава, 29 человек погибли в городе Вадзима, 22 человека - в Сузу. Десятки людей получили серьезные ранения, в том числе в соседних префектурах.

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Хотя число жертв продолжает постепенно расти, оперативное предупреждение населения, передаваемое по радио и телефонам, и быстрая реакция общественности и официальных лиц, похоже, позволили избежать большего количества жертв.
 

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