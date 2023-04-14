



Четырехлетний мальчик застрял в стиральной машине и серьезно пострадал

Сотрудники MDA обнаружили четырехлетнего мальчика в тяжелом состоянии после того, как он оказался запертым в стиральной машине в городе Кусейфа недалеко от Беэр-Шевы в четверг вечером.



Парамедики MDA оказали помощь мальчику и эвакуировали его в медицинский центр “Сорока” в Беэр-Шеве, где ему была проведена вентиляция легких и предписаны седативные препараты в отделении интенсивной терапии.



“Мальчик был доставлен к нам в бессознательном состоянии и совершенно мокрый. Нам сказали, что он на несколько минут застрял в стиральной машине”, – рассказали в MDA.