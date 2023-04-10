



Четыре человека погибли в результате взрыва полицейского автомобиля в Пакистане

Четыре человека погибли и восемь получили ранения в результате взрыва бомбы, направленной против полицейского автомобиля на рынке в городе Кветта на юго-западе Пакистана в понедельник, сообщил представитель больницы.



“На данный момент мы получили четыре тела и восемь раненых в гражданскую больницу”, — сказал Reuters представитель больницы Кветты Васим Бейг.



Высокопоставленный сотрудник полиции Шафкат Чима сообщил агентству Reuters, что целью была машина исполняющего обязанности руководителя полицейских расследований, припаркованная на базаре Кандагари.



Он сказал, что первоначальные сообщения показали, что самодельное взрывное устройство было заложено в мотоцикле, припаркованном позади автомобиля офицера.





