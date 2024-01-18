



Цели обозначены: дроны ГУР долетели до Питера, долетят и до области, – источник

Впервые за время полномасштабной войны беспилотник атаковал Санкт-Петербург. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ, подчеркнув, что "дрон ВСУ" был перехвачен". Украинская же сторона говорит о том, что атака не первая, но теперь военные объекты Питера и Ленинградской области – в абсолютной досягаемости украинских сил.



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Итак, по данным Минобороны РФ, "дрон ВСУ" был перехвачен" и сбит над Кировским районом Санкт-Петербурга. В связи с атакой временно прекращал работу питерский аэропорт "Пулково". Один из дронов якобы упал и взорвался на территории нефтегазовой компании "Петербургский нефтяной терминал". Также взрывы слышали еще в двух областях.



Отметим, что "Петербургский нефтяной терминал" - это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (пропускная способность – 12,5 млн тонн в год).

Российские СМИ также утверждают, что якобы украинские войска пытались атаковать дронами-камикадзе морской порт в Ленинградской области.

Россияне заявляют, что были запущены три беспилотника: два из них якобы были подавлены силами РЭБ и упали в Финский залив, еще один был сбит над территорией нефтеналивного терминала около половины второго ночи.

Также сообщается, что обломки дрона упали на открытой территории одной из элеваторных площадок порта между резервуарами с мазутом. После падения, дрон взорвался, в результате чего начался пожар. Площадь горения составила 130 квадратных метров.



Есть комментарий по этому случаю и украинской стороны: петербургский нефтяной терминал – это законная цель для украинских военных, заявил источник в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, уточнив, что речь идет об атаке с применением современных украинских средств.