



25-летняя британская балерина умерла, съев печенье с неправильной маркировкой

Орла Баксендейл, 25-летняя британская балерина, живущая в Нью-Йорке, купила печенье в продуктовом магазине Stew Leonard's в Коннектикуте.



Она не знала, что печенье Vanilla Florentine содержит арахис, и на упаковке не было упоминания об орехах.



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Баксендейл носила с собой эпинефрин, но его оказалось недостаточно, чтобы побороть тяжелую аллергическую реакцию, возникшую у нее после употребления печенья, говорится в заявлении ее адвокатов. Она умерла от анафилактического шока.



"Орла была очень внимательна и сверхбдительна ко всему, что ела, и всегда тщательно проверяла ингредиенты на всех упаковках. Кроме того, она всегда носила с собой эпинефрин и окружала себя людьми, знающими, как его вводить", - сказал адвокат.



"После того как у нее началась анафилактическая реакция, был использован эпинефрин, но из-за тяжести аллергии он оказался неэффективным", - добавил он.



После этого продуктовый магазин отозвал партию ванильного флорентийского печенья. В своем уведомлении Stew Leonard's сообщил, что печенье было произведено компанией Cookies United и продавалось только в ее филиалах в Дэнбери и Ньюингтоне.



"Печенье содержит незаявленные арахис и яйца. Люди с аллергией или сильной чувствительностью к арахису или яйцам рискуют получить серьезную или опасную для жизни аллергическую реакцию при употреблении этих продуктов. Сообщалось об одном смертельном случае, который может быть связан с неправильно маркированным продуктом", - сказала директор по связям с общественностью Stew Leonard's Меган Белл.

