



Британец попытался взобраться на 123-этажный южнокорейский небоскреб

В понедельник, 12 июня, британец пытался взобраться на пятое по высоте здание в мире без страховочных тросов, пока власти Южной Кореи не вынудили его отказаться от восхождения более чем на полпути к вершине 123-этажной башни Lotte World Tower в Сеуле.



24-летний мужчина в шортах поднимался на знаменитый небоскреб более часа, пока внизу собрались полицейские и пожарные команды.



Он достиг 73-го этажа, где власти заставили его сесть в люльку для обслуживания и войти в здание, сообщил представитель пожарной охраны, добавив, что полиция взяла его под стражу для допроса.



Газета Chosun Ilbo идентифицировала этого человека как Джорджа Кинг-Томпсона. Британские СМИ сообщили, что он был арестован и заключен в тюрьму за восхождение на здание Shard в Лондоне в 2019 году.



В 2018 году корейская полиция арестовала "французского Человека-паука" Алена Робера, когда он был более чем на полпути к вершине Lotte World Tower.

