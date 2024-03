Британцы сбили дроны хуситов

В ночь на 9 марта британские военные перехватили в Красном море дроны, запущенные йеменскими хуситами.



Информацию об этом подтвердили в министерстве обороны Соединенного Королевства.



Уточняется, что военным удалось сбить два дрона хуситов, которые несли непосредственную угрозу кораблям.

Last night, HMS Richmond used its Sea Ceptor missiles to shoot down two attack drones - successfully repelling yet another illegal attack by the Iranian backed Houthis.



The UK and our allies will continue to take the action necessary to save lives and protect freedom of… pic.twitter.com/CIeGaAgjg8