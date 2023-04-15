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Бои в Судане: есть погибшие среди мирного населения
15.04.2023 16:13 Алина Груднева

Бои в Судане: есть погибшие среди мирного населения

В столице Судана продолжаются ожесточенные боевые действия между армией и Силами быстрого реагирования.

Над Хартумом летают боевые самолеты.

В результате уличных боев между враждующими силовыми структурами по меньшей мере трое мирных жителей были убиты. Это произошло, когда самолеты начали бомбить районы в городе.

Как известно, армия подчиняется военному правительству во главе с Абдель Фаттахом аль-Бурханом. Силы быстрого реагирования поддерживают вице-президента, генерала Мохамеда Хамдана Дагало.


 

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