



Бои в Судане: есть погибшие среди мирного населения

В столице Судана продолжаются ожесточенные боевые действия между армией и Силами быстрого реагирования.



Над Хартумом летают боевые самолеты.



В результате уличных боев между враждующими силовыми структурами по меньшей мере трое мирных жителей были убиты. Это произошло, когда самолеты начали бомбить районы в городе.



Как известно, армия подчиняется военному правительству во главе с Абдель Фаттахом аль-Бурханом. Силы быстрого реагирования поддерживают вице-президента, генерала Мохамеда Хамдана Дагало.





