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Беларусь провела очередную ротацию войск
06.05.2023 13:16 Алина Груднева

Беларусь провела очередную ротацию войск

В Беларуси провели очередную ротацию войск возле границы с Украиной.

Об этом сообщает "Беларускі Гаюн".

По предварительным данным, на белорусско-украинской границе находятся подразделения 103-й воздушно-десантной бригады.

Ротацию провели для "усиления охраны государственной границы". Предыдущая зафиксирована в феврале 2023 года.

"В среднем подразделения ВС РБ находятся в приграничных районах по 2-2,5 месяца, после чего происходит их ротация", - сказано в сообщении.
 

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