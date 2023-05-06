Беларусь провела очередную ротацию войск
В Беларуси провели очередную ротацию войск возле границы с Украиной.
Об этом сообщает "Беларускі Гаюн".
По предварительным данным, на белорусско-украинской границе находятся подразделения 103-й воздушно-десантной бригады.
Ротацию провели для "усиления охраны государственной границы". Предыдущая зафиксирована в феврале 2023 года.
"В среднем подразделения ВС РБ находятся в приграничных районах по 2-2,5 месяца, после чего происходит их ротация", - сказано в сообщении.