



Беларусь провела очередную ротацию войск

В Беларуси провели очередную ротацию войск возле границы с Украиной.



Об этом сообщает "Беларускі Гаюн".



По предварительным данным, на белорусско-украинской границе находятся подразделения 103-й воздушно-десантной бригады.



Ротацию провели для "усиления охраны государственной границы". Предыдущая зафиксирована в феврале 2023 года.



"В среднем подразделения ВС РБ находятся в приграничных районах по 2-2,5 месяца, после чего происходит их ротация", - сказано в сообщении.

