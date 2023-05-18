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Бегемот перевернул лодку в Малави: 7 человек погибли, 17 пропали без вести
18.05.2023 04:39 Евгения Маркова

Бегемот перевернул лодку в Малави: 7 человек погибли, 17 пропали без вести

По меньшей мере семь человек погибли после того, как бегемот врезался в каноэ и перевернул его на реке в южноафриканской стране Малави в понедельник.

Во вторник власти подтвердили смерть годовалого ребенка. По словам полиции, в среду еще шесть тел были обнаружены плавающими в реке. Полиция сообщила, что среди шести новых обнаруженных тел были подростки - мальчик и девочка.

Полиция сообщила, что 17 человек все еще числятся пропавшими без вести, и их поиски продолжаются, хотя шансов найти их живыми практически нет и они также считаются погибшими.

Власти заявили, что каноэ перевозило 37 человек в районе Нсандже на юге Малави в попытке пересечь границу с Мозамбиком.
 

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