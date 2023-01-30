



Авиаудар по автоколонне с оружием на сирийско-иракской границе - СМИ

Тегеран собирался использовать переправу Аль-Каим для доставки оружия ливанской "Хизбалле".



Арабские СМИ сообщили в воскресенье вечером, что неопознанный самолет нанес удар по колонне иранских грузовиков на контрольно-пропускном пункте Аль-Каим на сирийско-иракской границе.



Финансируемая Саудовской Аравией сеть "Аль-Арабия" со ссылкой на неназванные источники сообщила, что 25 грузовиков пересекли границу из Ирака в Сирию до удара. По сообщениям сирийской радиостанции Sham FM и других местных СМИ, пострадали шесть грузовиков, предположительно перевозивших оружие.



"Аль-Арабия" сообщила, что неопознанный самолет сначала произвел предупредительный выстрел, чтобы водители грузовиков могли бросить машины, прежде чем бомбить их. Сеть сообщила, что контрольно-пропускной пункт Аль-Каим практически контролируется иранскими ополченцами.



Сирийский эксперт из Европы Омар Абу Лейла, сотрудник новостного агентства DeirEzzor24, сообщил, что грузовики принадлежали иранским ополченцам, и что удары также были нанесены по месту встречи иранских командиров в районе Абу-Камаль.



Считается, что Иран часто доставляет оружие ливанской террористической группировке "Хизбалла" из Ирака через Сирию.



Информации о пострадавших в результате авиудара в воскресенье не поступало.

