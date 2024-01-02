



Атака РФ: Обломки ракеты упали на жилой дом. В Киеве пропадает свет и вода

Утром 2 января в Киеве прогремела серия взрывов. В городе и области работает ПВО. Обломки ракет упали на крышу многоэтажного жилого дома в столице, сообщили в Киевской городской военной администрации в Telegram-канале.



"В столице и области работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", - говорится в сообщении



Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что из-за взрывов, в частности, в Деснянском районе, пылает обломок БПЛА на открытой местности. Все службы на месте.



Кроме того, в Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка.



Зафиксирован вызов экстренных служб в Печерский район столицы. Все службы выехали на место, заверил Виталий Кличко.



Часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены. Жители некоторых районов сообщают уже о перебоях с водой.