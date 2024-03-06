



Атака РФ на Одессу: целились в кортеж Зеленского, рядом был премьер Греции – СМИ

В среду, 6 марта, войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. Произошло это в тот момент, когда в городе с визитом находился премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.



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Как сообщает греческое издание Protothema со ссылкой на источник, целью российских войск был кортеж Президента Украины Владимира Зеленского – взрыв произошел, когда он находился в 150 метрах от места пребывания греческой делегации во главе с Мицотакисом.



Источники также заверил, что никто из греческой делегации не пострадал.



"Нет никаких проблем с безопасностью премьер-министра и греческой делегации", – заявили официальные правительственные источники.



"Мы все в порядке", – сказал в комментарии изданию государственный министр Греции Ставрос Папаставру.



Надо сказать, что мощный взрыв в Одессе произошел незадолго до встречи премьер-министра Греции с Президентом Украины. В регионе сразу же была объявлена воздушная тревога.



Ранее Зеленский обсудил с Мицотакисом оборонные потребности Украины.



Перед этим греческие СМИ сообщили, что власти страны распорядились подготовить к передаче Украине пакет оборудования и вооружения, которое больше не используется вооруженными силами Греции.

