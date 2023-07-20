



Аномальная жара в Европе резко сменилась ураганами и бурями

В нескольких европейских странах жаркая погода сменилась штормовыми бурями.



На северо-восток Италии после зафиксированных ранее на этой неделе температурных рекордов обрушился сильным шторм с градом, размер которого был сопоставим с теннисный мяч. Непогода затронула область Венето, где пострадали более 100 человек. Град повредил также виноградники, на которых выращивают сорт винограда, используемого для просекко, передает EFE.



Со штормовой погодой также столкнулись жители Хорватии и Словении. Более 10-ти человек получили ранения.



Между тем в Греции жара не стихает. На фоне 40-градусной температуры воздуха пожарные борются с природными пожарами рядом с Афинами. В операции задействованы самолеты и вертолеты, в том числе из других европейских стран. Температура воздуха к концу недели, как ожидается, превысит 45 градусов по Цельсию. В министерстве культуры страны приняли решение закрыть все археологические достопримечательности для посещения, в том числе Афинский Акрополь, до 23 июля.



На острове Родос 20 июля объявили режим ЧС, в ряде горных районов проводят эвакуацию местных жителей.



Жара продолжает усиливаться на другом материке. В США фиксируют чрезвычайно высокую температуру воздуха для этого времени года. Повышенный уровень опасности объявлен во многих штатах, в общей сложности такое предупреждение затронуло треть населения страны. В Лас-Вегасе в ближайшие дни ожидают рекордный показатель в 47 градусов по Цельсию.