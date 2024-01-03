



Актриса Marvel Кэрри Бернанс была сбита машиной

Актриса Marvel Кэрри Бернанс была сбита машиной во время празднования Нового года в Нью-Йорке.



Кэрри госпитализирована. По ее словам, она гуляла с подругой, когда они остановились у фургона с едой, и в него врезалась машина... сбив Кэрри с ног и придавив ее к земле.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Кэрри, которая снималась в фильмах "Черная пантера" и "Мстители: Эндшпиль", получила переломы костей и ушибы.



Авария на пересечении Западной 34-й улицы и 9-й авеню была настолько серьезной, что ее объявили инцидентом с массовыми жертвами - среди 9 пострадавших оказались 3 офицера полиции Нью-Йорка.



Полицейские были вызваны на место происшествия около 1:40 утра в понедельник, 1 января, а водитель (44-летний мужчина), сейчас находится под стражей в больнице Бельвью.



Предполагается, что полиция преследовала машину до аварии.



Несмотря на аварию, мать Кэрри говорит, что ее дочь выздоравливает и испытывает огромное чувство благодарности за саму жизнь, и просит всех держать ее в своих мыслях и молитвах.



