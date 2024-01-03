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Актриса Marvel Кэрри Бернанс была сбита машиной
03.01.2024 11:05 MIGnews.com

Актриса Marvel Кэрри Бернанс была сбита машиной

Актриса Marvel Кэрри Бернанс была сбита машиной во время празднования Нового года в Нью-Йорке.

Кэрри госпитализирована. По ее словам, она гуляла с подругой, когда они остановились у фургона с едой, и в него врезалась машина... сбив Кэрри с ног и придавив ее к земле.

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Кэрри, которая снималась в фильмах "Черная пантера" и "Мстители: Эндшпиль", получила переломы костей и ушибы.

Авария на пересечении Западной 34-й улицы и 9-й авеню была настолько серьезной, что ее объявили инцидентом с массовыми жертвами - среди 9 пострадавших оказались 3 офицера полиции Нью-Йорка.

Полицейские были вызваны на место происшествия около 1:40 утра в понедельник, 1 января, а водитель (44-летний мужчина), сейчас находится под стражей в больнице Бельвью.

Предполагается, что полиция преследовала машину до аварии.

Несмотря на аварию, мать Кэрри говорит, что ее дочь выздоравливает и испытывает огромное чувство благодарности за саму жизнь, и просит всех держать ее в своих мыслях и молитвах.

 

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