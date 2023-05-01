



Активисты сообщают о новых случаях отравления в иранских школах для девочек

По словам активистов правозащитной организации Hengaw, базирующейся в Норвегии, в Иране зарегистрированы новые случаи отравления в школах для девочек.



Случаи зарегистрированы в столице Тегеране и Курдистане, где в последние месяцы прошли протесты. Сообщается, что в родном городе "иконы" протестов Махсы Амини силы безопасности также применяли насилие против школьниц.



В пятницу служба разведки Ирана опубликовала окончательный отчет об отравлении, сделав вывод об отсутствии организованной сети преступников.



Секретная служба утверждает, что эти случаи предмет общенациональной массовой истерии. В ее отчете говорится, что при анализе образцов в основном были обнаружены следы перечного аэрозоля или "зловонных бомб", а не более серьезные токсичные вещества.

