Новости » Происшествия
Активисты сообщают о новых случаях отравления в иранских школах для девочек
01.05.2023 19:46 Ирина Демьянова

Активисты сообщают о новых случаях отравления в иранских школах для девочек

По словам активистов правозащитной организации Hengaw, базирующейся в Норвегии, в Иране зарегистрированы новые случаи отравления в школах для девочек.

Случаи зарегистрированы в столице Тегеране и Курдистане, где в последние месяцы прошли протесты. Сообщается, что в родном городе "иконы" протестов Махсы Амини силы безопасности также применяли насилие против школьниц.

В пятницу служба разведки Ирана опубликовала окончательный отчет об отравлении, сделав вывод об отсутствии организованной сети преступников.

Секретная служба утверждает, что эти случаи предмет общенациональной массовой истерии. В ее отчете говорится, что при анализе образцов в основном были обнаружены следы перечного аэрозоля или "зловонных бомб", а не более серьезные токсичные вещества.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы