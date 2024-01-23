



85-летний старик пропал во время рыбалки в США

Его тело найдено рядом с перевернувшейся лодкой, сообщает полиция Флориды.



85-летний мужчина уехал на рыбалку и не вернулся, сообщили власти Флориды. По данным офиса шерифа округа Пинеллас, его нашли мертвым рядом с перевернувшейся лодкой на озере Сент-Джордж.



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Во время поисков экипажи заметили пикап 85-летнего пропавшего возле лодочного причала, а затем нашли его тело в воде рядом с перевернутым судном.



"По словам помощников шерифа, на Брайанте был надет спасательный жилет, и вместе с ним было найдено рыболовное снаряжение", - пишут официальные представители. "По словам помощников, на судне не было явных признаков недавних повреждений, и нет никаких доказательств того, что смерть Брайанта носит криминальный характер".