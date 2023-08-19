



Загадки краха цивилизации майя: ученые сделали новые открытия

Когда-то великая цивилизация майя простиралась на обширной территории, охватывая современную южную Мексику и Центральную Америку. Здесь расцветали развитые города, однако в течение двух столетий они пустели, а величественные заброшенные храмы стали загадкой для исследователей.



О причинах, которые действительно привели к краху цивилизации майя, рассказало издание National Geographic.



Каким был мир майя



Дату точного начала культуры майя трудно определить. Многие ученые считают, что цивилизация образовалась где-то между VII веком до н.э. и II веком до н.э. после того, как охотники-собиратели из Южной Америки переместились в Мезоамерику и поселились там.



Во время своего расцвета в VI-IX веках н. э. цивилизация майя сформировала "созвездие" королевств и городов, которые протянулись через полуостров Юкатан и Центральную Америку, почти 200 тыс. кв. км. По оценкам ученых, было около 40 городов майя.



Считается, что взаимодействие с соседней цивилизацией ольмеков способствовало прогрессу в архитектуре майя, что привело к строительству огромных ритуальных комплексов, окруженных городами.



Среди важнейших городских центров были Ушмаль, Паленке, Чичен-Ица, Тикаль, Копан и Калакмуль. Построены в классический период II-IX веков н. э., высокие храмы-пирамиды и грандиозные постройки майя были щедро украшены произведениями искусства, посвященного богам.



Территория, которую занимала цивилизация майя.

Красным выделена граница культуры майя, чёрным - территория мезоамериканской цивилизации

(фото: wikipedia.org)

Борьба за власть



Ученые установили, что майя не правили единой империей. Скорее, это было сообщество. Была борьба за власть, но за нее соревновались конкурирующие города-государства или местные правители.



Канкун (на территории современной Мексики) был одним из таких преуспевающих анклавов майя. Он занимал стратегическое положение на торговых путях региона и был политически связан с могущественным городом Майак Калакмул. На памятниках найдены многочисленные надписи, но ни одна не датируется более поздним IIX веком.



Археологические данные свидетельствуют о том, что в это время город подвергся жестокому нападению. Королевскую семью и других представителей дворянства убили, а их тела вместе с эмблемами власти и украшениями скинули в импровизированные захоронения. В самом большом археологи обнаружили 38 тел со следами тяжелых травм.



Подобное насилие не было чем-то необычным в регионе, но этот инцидент выделяется как часть большей модели. В первые десятилетия IX в. политический и социальный кризис охватил почти все города майя.



К концу классического периода скульпторы майя прекратили резьбу памятников, писцы перестали записывать поступки своих правителей, а рабочие прекратили строительство дворцов и храмов. Жители покинули города. Так начался крах цивилизации.



Упадок распространялся от города к городу и длился более ста лет. Города оставались без жителей и джунгли постепенно начали их "заселять".



Архитектура дает подсказки ученым



Скрытые в джунглях остатки архитектуры майя дают интригующее представление о скорости краха. Одно из последних построек, возведенных в городе Бонампак содержит яркие фрески, показывающие победоносную битву в 791 году, а также впечатляющую королевскую церемонию.



Но эта работа не была завершена. На стенах видны незаконченные эскизы, будто художники отложили инструменты и ушли посреди работы.



Не менее драматичный пример был найден в Ящелане, городе близ Бонампака. В 800 году король построил величественное здание и щедро украсил его скульптурами. Перемычки здания, стелы и лестницы были вычурно вырезаны королевскими сценами и текстами. Лишь спустя восемь лет работа была оставлена. Последний найденный текст был написан в 808 году.

Фрески Бонампак (фото: wikipedia.org)

В начале IX века строители приступили к работе над роскошным храмом в городе Агуатека (на территории современной Гватемалы). Но в 810 году строительство внезапно прекратилось, оставив храм наполовину завершенным.



Сглаженные, готовые к резьбе стелы никогда не украшались. Есть доказательства того, что частоколы и оборонные укрепления свидетельствует о том, что жители Агуатеки имели внешнюю угрозу. Через несколько лет город опустел.



Многие ученые изучали упадок майя, значительная часть из них соглашается, что не было одной причины, а скорее сложная комбинация факторов, которые привели к краху общества цивилизации.



Засуха подорвала крепость общества



Последние исследования мезоамериканского палеоклимата свидетельствуют о том, что примерно в IX веке в некоторых регионах возникла продолжительная нехватка воды, что привело к потерям урожая и локальному голоду.



Дефицит продовольствия поставил под угрозу контроль лидеров майя над регионом. Возможно, люди покинули города, чтобы найти более плодородные земли, а может, восстали против своих правителей.



Краху цивилизации также способствовал вооруженный конфликт из-за борьбы за власть. Боевые действия блокировали дороги и торговые пути, поэтому товары не могли быстро перемещаться, что привело к дефициту, экономическому коллапсу и массовой миграции населения.



В IX веке возросло количество текстов, намекающих на войну между городами. Разнообразные резные панели показывают сюжеты об удержании врагов в плену. Имена этих проигравших правителей вырезаны на их ногах и туниках.

Паленке, современный вид центральной части города

(фото: wikipedia.org)

Политические перипетии



Еще большей загадкой является тот факт, что через полтора столетия города майя в северных районах полуострова Юкатан потерпели крах, который, казалось, был отражением первого.



Город Ушмаль в Х веке стал главным центром власти в регионе Пуук. Огромный дворец служил и королевской резиденцией и местом, где знать проводила советы. Была также площадка для игры в мяч, а также церемониальный комплекс. Рельефы, картины и надписи этого периода воспроизводят сцены войны, а также жертвоприношения пленных.



Еще одна гипотеза упадка цивилизации состоит в том, что города стали перенаселенными и это спровоцировало кризис из-за нехватки ресурсов. В начале IX века цивилизация майя достигла пика по количеству населения. Тикаль на территории современной Гватемалы был самым густонаселенным городом майя и в нем проживало до 50 тыс. жителей.



Некоторые ученые считают, что сельское хозяйство не смогло прокормить такое количество населения. Однако непонятно, как население перераспределилось после того, как покинуло города.