



ЮНЕСКО включила в список Всемирного наследия исторические места идиш и ашкенази

В среду в Германии состоялась церемония празднования первых немецко-еврейских объектов, получивших статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Верхняя долина Рейна известна как место зарождения ашкеназской культуры и место, где более 1000 лет назад впервые начал развиваться идиш. ЮНЕСКО признала еврейские здания в Шпейере, Вормсе и Майнце культурным наследием.



“Уникальные общественные центры и кладбища оказали влияние на ашкеназскую культуру и напрямую и связаны с творческими достижениями первых ашкеназских ученых”, — поясняется в списке ЮНЕСКО .



Президент Франк Вальтер-Штайнмайер в среду посетил синагогу в Майнце. К нему присоединилась генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, дочь французского еврея марокканского происхождения, который в настоящее время служит советником короля Марокко Мухаммеда VI.



“До 27 июля 2021 года в нашей стране было 49 объектов Всемирного наследия, от римского Трира до старых ганзейских городов Штральзунд и Висмар, от Аахенского собора до замка Вартбург возле Айзенаха. Список отражал разнообразие культуры и природы, но в нем был большой пробел: не было еврейских культурных памятников”, — сказал Штайнмайер на церемонии.



Штайнмайер подчеркнул, что еврейская история в Германии простирается далеко за пределы Холокоста. Города Шпейер, Майнц и Вормс были местами широкомасштабной резни евреев во время крестовых походов и эпидемии бубонной чумы 14-го века, но они также были домом для некоторых из величайших лидеров европейского еврейства.



“Веками евреев унижали, исключали, лишали прав, преследовали, убивали — еще до того, как нацисты почти полностью уничтожили еврейскую жизнь в Германии и Европе”, — сказал президент. “Памятники и надгробия в Шпейере, Вормсе и Майнце рассказывают о глубоких корнях евреев в нашей стране, о расцвете их культуры, о самоутверждении и эмансипации, о временах мирного сосуществования с христианским большинством”.