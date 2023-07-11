



Выставки, которые обязательно нужно посетить в 2023 году

Культурные мероприятия, выставки, представления, это неотъемлемая часть жизни любого человека. По всему миру каждый год проходит множество замечательных выставок, на которых показывают уникальные объекты искусства, некоторые из которых ранее не выставлялись. Фанаты изобразительного искусства, наверняка подтвердят, что посещение выставки настолько же азартно, как и ставки на спорт.



В этой статье мы расскажем вам о лучших выставках, которые будут проходить в 2023 году, и вам обязательно стоит их посетить, если у вас есть такая возможность.



Эгон Шиле: Юный гений в Вене, 1900 год



Молодой, проблемный и талантливый: Эгон Шиле был обреченной рок-звездой Вены конца века. Как и многие представители его поколения, он трагически погиб молодым — от испанского гриппа в возрасте 28 лет, всего через три дня после своей беременной жены. И он тоже оставил после себя необычайно впечатляющий объем работ.



На выставке, взятой из коллекции венского музея Леопольда, будут представлены ранние этюды Шиле "Манеры", созданные в подростковом возрасте,

наряду с его знаменитыми автопортретами, здесь представлены исследования личности молодого художника. Внимание также будет уделено его запоминающимся картинам, изображающим матерей с детьми, сделанным в то время, когда художник вступал в творческую зрелость, а также его узловатым и эротичным обнаженным натурам и пейзажным сценам.



Это первая крупная ретроспектива работ Эгона Шиле, открывшаяся в Японии почти за 30 лет. Наряду с более чем 50 его рисунками и живописными полотнами, в нее также включено более ста работ других художников из его родной Вены и ее окрестностей, включая Густава Климта, Рихарда Герстля и Оскара Кокошку, исследующих, как на его стиль повлияли более широкие художественные идеи, циркулирующие в австрийском городе.



Вермеер



Достижение Государственного музея в приобретении 28 из 37 картин Йоханнеса Вермеера получило широкую огласку, но как на самом деле будет представлена амстердамская выставка?



Экспозиция должна быть примерно хронологической, начиная с ранних картин Вермеера середины 1650-х годов и заканчивая его поздними работами, завершенными незадолго до его смерти в 1675 году. Но строгая хронология иногда будет нарушаться, чтобы подчеркнуть темы или амбиции художника.



Грегор Вебер, со-куратор выставки, намерен сделать акцент на “игре интровертных и экстравертных образов” персонажей на картинах. На некоторых картинах Вермеер тонко намекает на взаимодействие с другими людьми за пределами картин, вводя “окна, письма, приглашения включить музыку”, но другие композиции фокусируются на медитативных фигурах, которые созерцают “в изоляции”.



Последняя крупная ретроспектива Вермеера состоялась в 1995-96 годах в Вашингтоне, округ Колумбия, и Гааге, поэтому предстоящая выставка в Амстердаме представит его искусство новому поколению. За прошедшие годы было проведено значительное техническое исследование картин — и теперь мы знаем гораздо больше о том, как они были сделаны (этот материал в основном будет представлен в каталоге, а не на выставке).



Но некоторая доля таинственности по-прежнему окружает эти изысканные картины. Как заманчиво предлагает Вебер, мы должны посетить выставку, чтобы “приблизиться к Вермееру и познать его секреты”.



Посетителям, которые хотят узнать больше о художнике, также следует отправиться в Делфт (примерно в 50 км), чтобы увидеть родной город Вермеера. Муниципальный музей Принсенхоф представит концептуальную выставку "Делфт Вермеера".



Хокусай: Вдохновение и влияние



Хокусаем (1760-1849) восхищаются во всем мире уже более ста лет, и Бостонский музей изящных искусств с его выдающейся японской коллекцией прекрасно подходит для того, чтобы представить его работы в контексте. На выставке представлено более 90 работ мастера и более 200 его современников и последователей по всему миру.



Первая половина выставки посвящена взаимоотношениям Хокусая с его учителем Кацукавой Сюнсе и его связям с другими японскими художниками и писателями того периода. Далее будет также рассмотрено влияние Хокусая на европейских поклонников конца 19 века, в первую очередь на постимпрессионистов.



Вторая половина шоу будет посвящена 20-му и 21-му векам, рассказывая историю о том, как Хокусай стал самым известным японским художником за пределами своей страны. Соответственно, зал в центре выставки будет посвящен его знаменитой гравюре на дереве "Великая волна".



Среди сюрпризов выставки будет одна из гравюр Хокусая "Водопад", а также акварель американской художницы Лоис Майлу Джонс 1925 года. Затем, в возрасте 20 лет, она была вдохновлена работами Хокусая на создание своего акварельного рисунка для ткани (хотя, похоже, он так и не был запущен в производство). Джонс (1905-98) впоследствии стал ведущим членом нью-йоркской Harlem Renaissance group.



Выставка отправится в Сиэтл, а затем будут объявлены другие места проведения.



Россетти



Яркие образы Данте Габриэля Россетти и его собратьев-прерафаэлитов достаточно хорошо знакомы посетителям художественных галерей по всей Великобритании и за ее пределами; их насыщенная эмоциями жизнь даже попала на телевидение в 2009 году в сериале BBC "Отчаянные романтики". Предстоящая выставка Tate Britain — возможно, неосознанно — продолжает с того места, на котором заканчивается телешоу, впервые фокусируясь на семье Россетти и их запутанных взаимоотношениях с такими людьми, как Джейн и Уильям Моррисы.



Около 90 работ Данте Габриэля Россетти будут представлены на первой в истории ретроспективе художника в галерее Тейт, где уже представлены многие из его самых известных картин, включая "Благовещение" (1849-50), "Беата Беатрикс" (1864-70) и "Прозерпина" (1874). Последняя должна воссоединиться с “Блаженной Дамозель” (1879) и "Мнемозиной" (1881) в воссоздании триптиха "Потрясатели", собранного в гостиной раннего коллекционера Россетти Фредерика Лейланда. Сестра Данте Кристина — знаменитая писательница "Рынка гоблинов" и "В суровую середину зимы", а также модель для "Благовещения" — будет представлена записями своих стихов, в то время как другой брат, Уильям, написал оригинальный манифест братства прерафаэлитов.



Но настоящим переворотом Тейт стал первый полный показ работ Элизабет Сиддал, известной как модель для "Офелии" Джона Эверетта Милле (1851-52) и последующей серии картин Данте Габриэля Россетти, за которого она в конечном итоге вышла замуж. Сиддал начала заниматься живописью в 1850-х годах и при поддержке критика Джона Раскина стабильно работала до своей смерти в 1862 году. Творчество Сиддала невелико — около 30 работ, — но будет интересно увидеть все вместе.



