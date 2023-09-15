



Выставка "Прикосновение к мечте" открылась в Г.Тарбут Петах-Тиквы

Три зала Дворца Культуры заполнены работами художников, и каждая из картин рассказывает свою историю.



Легкое касание вдохновения. Поиск любви и невесомая грусть осеннего дождя. Путешествие в романтику. Шум моря и плеск волн. Уютный дом или прогулка с семьей. Цветы - их аромат и красота. Всплеск красок - как медитация, поиск заблудившегося вдохновения.



Нежность женских образов. Прогулки по Млечному пути. И просто сны, вылившиеся в переплетение красок и линий на холсте.







В выставке представлены работы уже известных художников и работы тех, кто только начинает свой путь. Путь мечты и вдохновения. Путь творчества.



Светлана Лукаш - профессиональный художник и преподаватель, влюблена к акварель. Ее женские образы немного грустят. Ведь мечты не всегда реализуются так, как представлялось в романтической юности.



Елена Фальковски - профессиональный художник, преподаватель, лауреат международных выставок. Ее образы, пойманные во снах, словно с книг фентези. С чьих-то, еще не написанных историй.







Никита Бен Ами - ювелир, художник, победитель международных конкурсов. Ее ювелирная скульптура находится в коллекции Ватикана, а картины во многих коллекциях зарубежных и израильских коллекционеров. Влюблена в Японию, что прочитывается во многих ее работах.



Леда Высоцкая. Художник, поэт, музыкант - и в каждой ее работе есть и музыка, и поэзия. И каждая из них рассказывает удивительную историю. О мечте, о любви. о пути, который порой так извилист и не прост, что кажется, мечта - это что-то далекое и несбыточное. Но именно мечта делает каждый ее образ сильнее, наполняя каждую картину глубиной.



Интересна серия работ из кожи художника и дизайнера Людмилы Маневич. Музыка любви - вот, что объединяет три работы в этой сложной технике.







Диана Тосунян, художник и редактор политических новостей канала "Израиль Плюс". Сложно вычитывая все новости сохранить веру в мечту. Но в этом как раз Диане помогают холсты и краски. И картины, рождающиеся у художницы, - это калейдоскоп ярких красок.



Елена Орлов - женские образы и космические переплетения. Каждая из нас - это целая Вселенная, наполненная чувствами и мечтами, - говорят нам картины художницы



Работы Наталья Новченков в технике текстурной живописи словно приглашают прикоснуться к мечте, даря нам ощущение объемности и света.







Марина Райскин - мир людей с крыльями и без. Необычная техника, узнаваемый почерк и утонченный букет юмора и грусти. В той идеальной пропорции, что позволяет нам проходить через сложные времена, не утонув в разочаровании и не потеряв веру. Веру в мечту и в людей.



Яркие и сочные картины Светланы Патраковой, Ирины Гонты. Прогулки по вселенной Дмитрия Пресмана. Танец красок и линий Анны Соболь. Романтические истории Елены Гольцман Курилин и Ольги Аршиновой. Тонкая акварель Ирины Черницкой и миниатюрные работы художницы из Германии Свитланы Андрийченко. В выставке также принимают участие Мири Лившиц, Эдуард Бреслер, Наталья Трейстер, Алона Перлов, Елена Анилвски, Сюзи Сафоновой.







Выставка продлится до 5 октября.

Дворец Культуры Петах Тиквы. Амакабим 5, Петах Тиква.



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